Portugal celebrará elecciones legislativas este domingo, en plena quinta ola del coronavirus. El resultado es incierto: la mayoría de los sondeos dan una leve ventaja al Partido Socialista (PS) del actual primer ministro, Antonio Costa, sobre el Socialdemócrata (PSD, que pese a su nombre es de centro-derecha) de Rui Rio. El PSD ha recortado distancias durante toda la campaña y la diferencia es tan pequeña que los medios portugueses hablan de un empate técnico.

Las encuestas coinciden en que ninguno alcanzará la mayoría absoluta (116 de los 230 diputados de la Asamblea), y, por tanto, deberán contar con otras formaciones o entenderse entre sí para gobernar. El nuevo Ejecutivo deberá afrontar un inmediato futuro marcado por la salida de la pandemia y la reconstrucción económica con los fondos europeos, pero es muy probable que su primer reto sea la estabilidad.

La subida salarial y la pobreza, los retos más urgentes en Portugal: "No hemos visto ningún programa ambicioso" BELÉN LORENTE (Corresponsal de TVE en Lisboa)

El profesor del ISCTE cree que si los grupos de izquierda tienen mayoría parlamentaria, podría firmarse un nuevo acuerdo sobre la base de un cambio en la legislación laboral . Una de las exigencias de PCP, dirigido por Jerónimo de Sousa, y del Bloque de Catarina Martins es la subida del salario mínimo, que este año ya ha aumentado pero que no pasa de los 705€.

El PSD necesita a la ultraderecha

En el caso de que el PSD sea el más votado, podría desalojar del poder al PS, pero para eso necesitaría a la ultraderecha. Rio ha prometido que no incluirá a Chega en el Ejecutivo, pero el caso es que el PSD ya gobierna con su apoyo en la región de Azores. El líder ultraderechista, Andre Ventura, no se ha pronunciado sobre si apoyaría al PSD.

Freire compara el posible entendimiento entre PSD y Chega con el apoyo que Vox da al PP en Andalucía o Madrid. Y advierte de que la ultraderecha portuguesa, además de defender un discurso contrario a la democracia liberal, es una formación "poco fiable e inestable". "Es un partido nuevo, dependiente de la figura del líder y muy de oposición", asegura.

Sánchez Margalef atribuye el posible ascenso de la extrema derecha al hartazgo por la pandemia y a la estrategia provocadora de su líder para llamar la atención. "Ventura es un buen agitador, y se le ha dado el espacio suficiente para que agite todo lo que pueda. Se ha metido en todas las polémicas y ha fabricado otras. El hecho de que no le hayan puesto un cordón sanitario desde el principio hace que el votante no dude de que su voto será útil y no tenga reparo en votar a Chega", argumenta el investigador del CIDOB.

"Si quedan terceros cumplen su objetivo, y se podrían considerar contentos", asegura.