Rebelo de Sousa revalida su cargo como presidente de Portugal

Los portugueses han votado cuando el país se encuentra confinado para frenar una tercera ola que está dejando cifras sin precedentes, pero que ha permitido a sus ciudadanos salir este domingo para acudir a las urnas. Más de 9,9 millones de electores, un millón y medio en el extranjero, estaban llamados a las urnas en una jornada inédita, con largas filas de votantes, no tanto por la afluencia masiva a los colegios electorales sino por las medidas anticovid que ralentizaron el proceso.

De Sousa, quien contrajo también el coronavirus, tiene por delante un difícil mandato marcado por la recuperación de la crisis sanitaria y económica. Este político conservador, carismático y cercano a los ciudadanos -una cualidad que se ha traducido en una valoración envidiada por buena parte de la clase política lusa- es consciente del desafío que asume en un país, que empezaba a levantar cabeza tras el rescate de la "troika" y que enfrenta de nuevo el fantasma de la crisis por el golpe de la COVID.

Será un árbitro dispuesto a intervenir en caso necesario, como ha hecho durante su primer mandato, siempre dentro de los límites constitucionales. No en vano este experto en Derecho Constitucional participó como diputado en la redacción de la Carta Magna lusa y conoce bien sus márgenes.

El primer ministro, el socialista António Costa, ha pedido a Rebelo de Sousa que mantenga una "fructífera cooperación institucional" con su Gobierno durante su segundo mandato.

“Felicito calorosamente Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição, com votos das maiores felicidades na continuidade do mandato presidencial, em proximidade com os portugueses, em defesa da Constituição e do prestígio internacional de Portugal, em profícua cooperação institucional.“