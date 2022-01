Unidas Podemos, Ciudadanos, EH Bildu y Compromís ven insuficiente el acuerdo alcanzado entre la Conferencia Episcopal Española (CEE) y el Gobierno, después de que la Iglesia Española trasladara al Ejecutivo que no tiene constancia de ostentar la titularidad de unos 1.000 de los 34.961 bienes que aparecen en el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica, hecho público en febrero de 2021.

El presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha admitido en rueda de prensa que ese acuerdo con el Gobierno es un "primer paso importante", pero ha reconocido que no es suficiente porque "deja fuera miles de inmuebles" que el clero se adjudicó sin legitimidad.

Así, considera que la Iglesia debe empezar a actuar como cualquier otra institución del siglo XXI y dejar de beneficiarse de "privilegios que claman al cielo" como esa ley aprobada por el Gobierno del 'popular' José María Aznar que le permitió hacer miles de inmatriculaciones.

Bildu y Compromís hablan de inmuebles "robados"

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha recalcado que si bien la Iglesia ha reconocido que se quedó con mil inmuebles que no eran suyos "se ha dejado por el camino" otros varios miles que también han de regresar a sus legítimos dueños. "Lo que tienen que hacer es devolver lo que robaron a la gente", ha subrayado.

Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha tachado de "indecente" que la Iglesia se quedara durante los gobiernos del PP con una "cantidad desaforada de inmuebles" que no eran suyos y también ha dejado claro que no basta con que devuelva sólo un millar. "Debemos ir a más", ha enfatizado, recordando el mandamiento de 'no robarás' y que en la propia Biblia se deja claro que hay que dar "al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios".