Coronavirus en España, en directo | El riesgo de rebrote continúa disparado en Cataluña, que suma 38.000 contagios

12:37

Escuchamos en directo a Pedro Sánchez: "Cuando comenzó la pandemia necesitabámos respiradores. En España no había empresas solo dos familiares y colaboramos con ellos para dar respuesta a la demanda. Eso lo podemos trasladar a la vacuna. No solo compramos vacunas tambien aportamos por la reindustralización para que se fabriquen vacunas contra el COVID. Vamos a tener una vacuna española. No solo el envasado final tambien tendrá el principio activo. Si estuveran cerradas las fronteras seríamos capaces de fabricar nuestras propias vacunas".