La organización defensora de los animales American Humane ha pedido a los admiradores de la recientemente fallecida actriz Betty White que celebren los 100 años de su nacimiento con donaciones para hacer de la Tierra "un lugar mejor y más amable con los animales".

La campaña lanzada por internet pide donar este 17 de enero, el día del centenario de la popular actriz de la serie Las chicas de oro, un mínimo de cinco dólares para organizaciones locales que se ocupen del bienestar de los animales.

“#BettyWhite was a lifetime advocate for animals, but her most far-reaching contribution may still be yet to come. Our CEO and president @RobinGanzert shares how you can help celebrate Betty's birthday: https://t.co/Wztntvfjg7 via @AP @GlennGamboa @masayett #BettyWhiteChallenge“