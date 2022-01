La UE pide un embargo de armas a Birmania tras la masacre de 35 personas

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha calificado el acto de "espantoso" y ha afirmado que este hecho subraya la "urgente necesidad" de que los responsables "rindan cuentas". Asimismo, Borrell ha asegurado que "se requiere una mayor acción preventiva internacional, incluido el embargo de armas" y ha recalcado que la UE está "dispuesta a imponer más sanciones contra el régimen militar".

"Atacar a civiles y agentes humanitarios es inaceptable y una flagrante violación de los derechos humanos y del derecho internacional, incluido el derecho humanitario", ha indicado el alto representante, quien ha recordado que, desde el golpe militar en el país, la UE ha impuesto sanciones selectivas al Ejército de Birmania, sus líderes y entidades.

“Appalled by violence & atrocities in #Myanmar, killing at least 35 people in Kayah State, including women, children and humanitarian workers. Those responsible must be held accountable



EU ready to impose more sanctions against the military regime & calls for global arms embargo