Así te hemos contado la segunda jornada de inactividad del volcán de La Palma

El programa europeo copernicus ha elevado a 1.237,3 las herctáreas afectadas por la lava y a 2.988 las edificaciones totalmente destruidas, si bien el volcán no ha dado señales de actividad en más de 48 horas.

“#EMSR546 #ErupciónLaPalmaWhile #CumbreVieja 🌋 is showing signs of reduced activity, our #RapidMappingTeam has released its 6⃣2⃣nd Monitoring productAs of 14 Dec at 07:02 UTC:➡ᅬExtent of the lava flow: 1,237.3 ha (+10.5 ha in ~60h)➡ᅬ2,988 destroyed buildings🏘ᅬ (+78) pic.twitter.com/Mhv38eBsKu“