Además, la sismicidad, tanto la intermedia como la profunda, se mantiene baja, aunque siguen detectando terremotos de muy baja magnitud (que según los datos del Instituto Geográfico Nacional no llega a 3 MbLg).

El vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional, Rubén López, aseguraba esta mañana en TVE, antes de conocerse el desplome de la emisión de gases que "todo son buenas señales, una sismicidad muy baja, aunque haya terremotos son muy pequeños", con una deformación del terreno que no es "reseñable" y el nivel del tremor en cero actividad "desde hace más de 24 horas".

También la deformación del terreno es poco significativa, señala el Instituto Geográfico Nacional en su último informe, sin una tendencia clara en la deformación de las estaciones más cercanas a los centros eruptivos mientras que en el resto se ha estabilizado una ligera deflación posiblemente relacionada con la sismicidad profunda.

Por primera vez, el Instituto Geográfico Nacional señala en su informe diario que no se aprecia "ningún tipo de emisión" en el cono del volcán. Un equipo científico ha subido este miércoles al cráter principal para tomar datos sobre gases y ha filmado imágenes del interior: allí donde el lunes había explosiones, lava y ceniza, ahora solo se observan fumarolas.

“Primeras imágenes del interior del cráter más activo donde hay desgasificación, donde uno de nuestros equipos ha conseguido acceder a las 13:00 hora canaria / First footage of the interior of the strongest degassing crater, where one of our teams reached at 13:00 Canarian time pic.twitter.com/kKtnSOdZAa“