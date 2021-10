La nueva generación de 'My Little Pony' triunfa en todo el mundo

En estos momentos la gran sorpresa de la animación es My Little Pony: Una nueva generación (Hasbro/eOne/Neflix), que es la película más vista en Netflix a nivel mundial. Uno de sus directores, el gaditano José Luis Ucha (Invizimals) está presentando la cinta en el Weird Market de Segovia y nos ha contado el secreto de este éxito: “La película ha cogido a mucha gente por sorpresa porque se esperaban que era para niños muy pequeños y se han encontrado con un entretenimiento para toda la familia, que los padres disfrutan tanto como los niños. Esa era nuestra idea, entretener y sorprender, y por ahora lo estamos consiguiendo”.

Además, han creado la quinta generación de ponis. “Little Pony tiene casi cuarenta años de historia y nuestro mayor desafío ha sido crear una nueva generación de personajes -asegura José Luis-. Pero teniendo en cuenta la rica historia de la saga, mirando todo lo que se había hecho hasta ahora, para no repetir”.

Pero… ¿Cuál es el secreto para que los espectadores se identifiquen con un poni? “Hemos buscado que sean personajes muy naturales -confiesa José Luis-, porque no es fácil que el espectador se identifique con un poni. Por eso las cosas que les gustan y de las que tienen miedo son muy parecidas a las que podemos tener cualquiera de nosotros”.

Fotograma de My Little Pony: Una nueva generación'

En cuanto a los temas destacamos la amistad pero también un alegato a favor de la diversidad y contra el racismo : “ Queríamos una historia que no fuese lo que se espera del mundo de los ponys, en el que todo parece precioso y se quieren mucho. Por eso pensamos que los tres tipos de ponis no se llevaran bien. Así reflejamos lo bueno de la diversidad, pero también la necesidad de buscar esas cosas que tenemos en común, que nos unen. Por eso Izzy dice en la película: “Somos iguales, lo único que nos diferencia es este cuerno”.

Fotograma de My Little Pony: Una nueva generación'

Fotograma de My Little Pony: Una nueva generación'

No es fácil dar vida a un poni

Otro desafío de los animadores es que los ponis no tienen manos, algo que han solucionado de una forma muy original: “No solo que no tengan manos -asegura José Luis, sino que con esos pelos tan largos que tienen, no te puedes imaginar lo difícil que es mover esas melenas, para que quede algo natural y brillante y no una especie de cortina tiesa. Por eso hemos buscado, sobre todo esa naturalidad que comentaba antes en los gestos y los movimientos, para que todo fluya”.

“Y usando trucos -añade- Por ejemplo, cuando cogen algo con los cascos siempre tapamos la parte con la que conectan. Sus cascos son una especie de imán, pero nunca enseñamos el truco. Lo coges, lo sueltas…”

Aunque el principal problema es otro: “La fisonomía de los ponis tiene determinados ángulos que son muy delicados, porque pueden parecer desnudos -confiesa José Luis-. Hay poses en las que parecen algo desnudo. Entonces tienes que jugar con el pelo para tapar ciertas zonas, con los ángulos. Es como cuando Espinete estaba todo el día desnudo y para meterse en la cama se ponía el camisón. Con los ponis, en algunos ángulos se ve raro y tienes que estar buscado en cada plano que esté todo correcto”.