Tras la edición online del año pasado, este 2021 el Weird Market (Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media) y el 3D Wire Fest (Festival Internacional de Animación) han vuelto a Segovia en una edición que combina lo presencial con lo virtual. Hasta el sábado podrán verse más de 200 trabajos de animación y se presentarán los 19 proyectos de animación, videojuegos, cómics y juegos de mesa seleccionados por este mercado, que estrena nueva sede: La Cárcel-Segovia Centro de Creación, donde se realizan las presentaciones.

"Después de 13 años nos venía bien un cambio de sede -confiesa su director, José Luis Farias-. Y la cárcel está mucho mejor adaptada a estos tiempos de pandemia. Es muy curioso ver a la gente haciendo networking en los patios de una cárcel y manteniendo entrevistas en celdas donde los inversores no van a tener escapatoria (ríe)".

Farias destaca la importancia de las actividades online: "La animación, los videojuegos, el cómic... son trabajos muy solitarios y por eso es tan importante para nosotros el contacto humano. Es fundamental tener un punto de encuentro, sobre todo después de la pandemia. Hemos potenciado la parte digital porque hay que aprovechar las cosas buenas que han salido de esto, pero había muchas ganas de volver a reunirnos. De hecho, ha habido una avalancha de peticiones para las acreditaciones y en un día se acabaron las entradas. La gente tenía muchas ganas de venir, que es lo importante".

"Podrán verse las mejores producciones de todo el mundo -añade Farias-. Hay incluso estrenos de cortos, tanto nacionales como internacionales. Hay un cortometraje en concreto, que nos ilusiona mucho, Leopoldo el del bar, de Diego Porral, ganador del Premio Proyecto Corto Movistar+ de la undécima edición. Nos gusta ver cómo los proyectos se presentan aquí, encuentran sus socios y consiguen estrenarse".

Los cómics elegidos son: Samhain, de Francisco Lobón Leal , y Sorunne, de Diego G. Reinfeld (Spaceman Projet). Y el juego de mesa: Roll Camera! The Filmmaking Board Game, de Malachi Ray. "Casi parecen diseñados para llevarlos al cine -asegura Farias-. Tienen un gran desarrollo de los personajes y del mundo en el que viven... actualmente muchos cómics saltan al cine porque es un salto muy natural".

Series, Webseries, videojuegos y proyectos transmedia

Otras de las secciones más destacadas del festival son las que recogen proyectos transmedia y webseries. "Ahora casi todos los proyectos tienen ese desarrollo transmedia -confiesa Farias-. Es muy interesante ver como cualquier serie o largometraje plantean desde el principio la posibilidad de tener una continuación en un videojuego, una aplicación... Como Kofi que es un videojuego, una serie online, tiene cómics... hay un montón de cosas a su alrededor. Quizá este año sea el que más hemos potenciado ese concepto de desarrollar marcas globales"

Los proyectos seleccionados son Inspector Block, de Juan Carlos Mostaza (España); Kofi, de Jesús García Ferrer (España) y Om Nom & Jackie Jam, de Arthur Merkulov & Arkady Shumarin (España, Rusia).

Le bien chasser, de Boris Belghiti, Maxime Paccalet y Pierre Razetto (Francia) es la webserie seleccionada en esta edición."En Francia ya hay ayudas públicas para hacer webseries, cosa que en España todavía no existe", nos comenta Farias.

En cuanto a los videojuegos, los seleccionados son dos españoles: Call of the Sea y Moons Of Darsalon

Y en el apartado de series de animación tendremos: My brother is a T-ReZ, de Javier Peces (España, Portugal), Sr. Farmacois, de Miguel Miranda (España), Tiger´s Trigger, de Javier Botet (España) y Yo, Elvis Riboldi 2, de Javier Galán (España, Francia).