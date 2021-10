Javier Botet López (Ciudad Real, 1977) Es famoso por meterse en la piel de algunas de las criaturas fantásticas más populares del cine de los últimos años en películas como Alien: Covenant, Expediente Warren: La Conjura, It, Insidious, Malasaña, 32, Slender Man… pero también es guionista, director de cine y animador. Javier ha pasado por el Weird Market, que se celebra en Segovia, para presentar su nuevo proyecto animado: Tiger's Trigger, una serie de comedia, aventuras y ciencia ficción.

Le entrevistamos en una de las antiguas celdas de la cárcel de Segovia, sede del Weird Market. “Es curioso -nos comenta- porque en unos días voy a empezar el rodaje de una serie que está ambientada en una cárcel. Además, acabo de rodar una película de televisión para Amblin, la productora de Steven Spielberg, que se llama El último viaje del Demeter y se desarrolla a bordo del barco que transporta el ataúd del Drácula de Bram Stoker de Transilvania a Londres”.

Esa exitosa carrera como actor ha dejado en barbecho la faceta de animador de Botet: “Nunca he querido dejarlo, pero he estado tan líado que he tenido poco tiempo y esto necesita dedicación. Planté la semilla de Tiger's Trigger hace unos diez años y en este tiempo he ido dibujando a ratos, pero últimamente me he decidido, por fín, a sacar más tiempo para otras cosas que tenía abandonadas. Por eso el año pasado salió una película que se llama Amigo y que el guion es mío… Te haces mayor y me apetece plantar el árbol…”.

Javier Botet en la Cárcel de Segovia

Una serie inspirada en 'Star Wars' y las películas de los 70 y 80 Botet nos comenta de donde sale la idea de la serie: “No quería dar ningún mensaje concreto, simplemente aunar en una historia todas las cosas que gustan y me divierten. Yo lo que más dibujo son alienígenas y monstruos y en esta serie hay un montón de planetas, de robots, de alienígenas… con un mensaje positivo y concienciador de cuidar el entorno y el medio ambiente”. “Quiero crear un mundo abierto en el que no pare de crear cosas -añade- Una de las cosas que me hizo amar la fantasía fue Star Wars y la ciencia ficción de los 70 y 80 y quiero hacer un universo así, con criaturas grandes y pequeñas, naves, agujeros negros, viajes en el tiempo… todo” En cuanto al aspecto visual: “He querido hacer cosas sencillas -confiesa- Antes de dedicarme de lleno a la carrera como actor trabajaba de animador e ilustrador y aprendí a sintetizar formas, a crear personajes sencillos, pero expresivos… Ese estilo funcional es que quiero para esta serie”. Logo de la serie 'Tiger's Trigger'

Grean, el protagonista El protagonista de la serie es Grean: “Es un joven misterioso al que vamos descubriendo sobre la marcha. Descubriendo su pasado y de dónde viene su interés por la tecnología, que ha heredado de su padre, una leyenda de la invención. Por eso en vez de criarse en las leyes del kárate o algo similar, se ha criado en las leyes de la creatividad, la ingeniería… inventa cosas nuevas, pero siempre pensando en el entorno, porque el desarrollo industrial no tiene que estar reñido con cuidar el entorno. Es un camino más lento que nuestro destructivo sistema actual, pero es el correcto y tenemos que dedicarle más tiempo y esfuerzo y estar en conexión con la naturaleza. Eso es por lo que lucha Green”. “Es un genio, pero también el prototipo de héroe en el que todos pensamos -añade-.Y a lo largo de la historia vemos como consigue encontrar energías alternativas para que la ciencia siga avanzando pero respetando la naturaleza”.

La “Mano oscura” que controla el mundo Grean tiene que enfrentarse a mano oscura, un villano todopoderoso que controla la energía y no quiere soltar ese poder. Una historia que, confiesa, se le ocurrió antes de las abusivas subidas del precio de la luz: “Es que esto ya viene de lejos” (Ríe). “Mano Oscura -nos cuenta- lidera la organización Kaos, que controla el mundo y que ahora serían las grandes petroleras, las farmacéuticas… Esta industrialización brutal y sin respeto por la naturaleza. Hay un origen para este personaje bastante más enrevesado pero esa semilla hace que Green y Mano Oscura sean como el Ying y el Yang. Y mano oscura tiene un ejército gigante formado por soldados que son un poco como los MInions". “Al principio solo se verá su reflejo en las pantallas desde donde controla el mundo y su mano. Quiero usar una técnica original que es, como actor de cine de terror, encarnar yo mismo a Mano Negra con una técnica de video real que luego transformaría en animación. Para que esa mano, que en un principio será su única forma de expresarse, sea la mía. Es una mezcla de imagen real y animación”. El villano de 'Tiger's Trigger'