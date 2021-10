Weird Market y 3D Wire Fest premian el presente y el futuro de la animación

La 13ª edición de Weird Market, Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y New Media y 3D Wire Fest, Festival Internacional de Animación apuntala el presente y el futuro de la animación con un palmarés donde se destacan los mejores cortometrajes y proyectos participantes.

El concurso de cortometrajes de 3D Wire Fest ha reconocido a Homeless Home, de Alberto Vázquez, con el Premio a Mejor Cortometraje Nacional. El tres veces ganador del Premio Goya añade así un nuevo galardón a su más reciente trabajo, una obra que el pasado mes de junio se convirtió en el primer corto español que se imponía en el prestigioso festival francés de Annecy. En este mismo apartado también se ha querido hacer una mención especial para Loop de Pablo Polledri.

El concurso internacional, por su parte, ha ido a parar al francés Souvenir Souvenir de Bastien Dubois, un reputado cineasta que con su debut (Madagascar, carnet de voyage) consiguió entrar entre los cortometrajes nominados a los Oscar. La coproducción entre Croacia y Portugal Sve te senzacije u mom trbuhu (All Those Sensations in My Belly) de Marko Djeska se alza con el premio a la mejor obra europea y A Film About a Pudding del británico Roel Van Beek obtiene una mención especial del jurado.

Un jurado formado por la productora polaca Katarzyna Gromadzka, la Jefa del Departamento Infantil y Juvenil de la cadena pública portuguesa (RTP) Andrea Basílio, el creador y productor francés Alex Laffaille, y el director y guionista español José Luis Ucha.

La otra parte de los galardones de este certamen cinematográfico la ha decidido el público asistente a las sesiones y ha sido Only a Child de Simone Giampaolo (Suiza) el que ha conquistado el concurso internacional, mientras que la coproducción hispano-argentina Loop de Pablo Polledri se ha llevado el apartado nacional.

Fotograma de 'Homeless Home'