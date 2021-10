Así te hemos contado la evolución del volcán en La Palma

La lava del volcán afecta ya a más de un millar de edificaciones en la isla de La Palma, según recoge la Dirección General de Industria de Defensa y Espacio de la Unión Europea en un tuit.

“#EUSPace for #ErupciónLaPalmaThe eruption 🌋in #LaPalma continues and has affected more than 1,000 buildings⬇ᅬHere is the latest #Copernicus #Sentinel2 🇪🇺🛰ᅬimage acquired yesterday at 12:03UTC which shows the lava flow and changes along the coastline#LaPalmaEruption pic.twitter.com/LWCDlIVwWJ“