Solo un tercio de los espaÃ±oles sin vacunar asegura que no lo vaÂ a hacer bajo ningÃºn concepto

Tan solo un tercio de los españoles que aún no se ha vacunado contra la COVID-19 asegura que no lo va a hacer bajo ningún concepto, según datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), relativo al mes de septiembre (consulta aquí el documento). De esta manera, la encuesta refleja que un 2% de la población total expresa un rechazo tajante a las vacunas desarrolladas contra el coronavirus.

Del total de entrevistados, únicamente un 5,4% aún no ha recibido ninguna dosis de vacuna, mientras que un 94,3% afirma que sí que lo ha hecho. De este 5,4% total, un 34,6% mantiene que no está dispuesto a vacunarse, mientras que un 43% manifiesta su intención de hacerlo cuando le llegue el turno.

Entre las personas que rechazan la vacuna, la razón principal que les ha llevado a hacerlo ha sido que "no se fían" de ellas, con un 26% de los encuestados. Otro 20,4% no se ha vacunado por miedo a los "efectos secundarios" y a "riesgos para la salud", y un 7% considera que la vacuna "no es necesaria". Además, un 6,4% opina que no son eficaces, y otro 6,4% prefiere esperar "para ver cómo funcionan"; mientras que un 5,4% no está dispuesto a vacunarse por "falta de garantías", ya que considera que estos fármacos se han desarrollado de forma "prematura", con "falta de ensayos y de análisis".

Entre estos encuestados aún sin vacunar, hay otras posturas que se muestran favorables a la inmunización, aunque con matices. Un 2,4% de los no vacunados expresa que lo hará "si tiene garantías, la vacuna está probada y es fiable". Un 1% se vacunará "por consejo de autoridades, científicos y sanitarios", mientras que otro 0,5% lo hará "según el origen de las vacunas", diferenciando entre las diferentes tecnologías. Además, un 0,2% se vacunará "si hay información suficiente".