El Tribunal Supremo ha avalado este martes la obligación de exhibir el pasaporte COVID en establecimientos de restauración y ocio nocturno de Galicia, una medida acordada por la Xunta el pasado mes de agosto, pero que fue rechazada por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad.

La Sección cuarta de lo Contencioso del alto tribunal ha estimado ahora el recurso del Gobierno de Alberto Núñez Feijó contra dicho auto del tribunal autonómico, que rechazó esta obligación, al considerar que la medida es idónea, necesaria y proporcionada.

Los magistrados consideran que "el beneficio" que proporciona la medida, "respecto de la reducción significativa de los contagios, es muy superior al sacrificio que comporta la exigencia de presentar la documentación para el acceso al local", y no atisban otra "que resulte más adecuada para salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos, en ese tipo de locales".

La Sala tiene en cuenta que el Gobierno gallego no ha implantado la medida no se implanta de forma indiscriminada en todo el territorio de la comunidad autónoma, sino que se fijan diversos niveles de restricción, y recuerda que reviste un carácter temporal según "los principios científicos, las pruebas científicas y la información disponible en cada momento".

Se trata del mismo tribunal que no avaló esta medida para Andalucía , pero la sentencia aclara que en ese caso no se había justificado la necesidad de la medida que se había extendido al conjunto del territorio andaluz de forma general, aplicable a toda la población y municipios con independencia de la tasa de incidencia y sin vinculación a situación sanitaria y evolución.

Considera que no se vulnera el derecho a la igualdad

La sentencia también argumenta que la exhibición del pasaporte COVID "no vulnera el derecho a la igualdad pues no se produce discriminación entre aquellos que están vacunados y los que no lo están. Así, los magistrados recuerdan que la documentación "reviste una triple modalidad, que resulta asequible a todos", de modo que quien no quiere mostrar si ha sido o no vacunado, teniendo en cuenta el carácter voluntario de la misma, puede presentar el resultado de la prueba PDIA o el test de antígenos, así como el certificado de recuperación de la COVID-19 si ha pasado la infección.

"Concurre una justificación objetiva y razonable para permitir o no el acceso al correspondiente establecimiento, según se haya cumplido tal exigencia, pues se trata de la protección de la salud y la vida de las personas, mediante una medida que evita o restringe la propagación de la pandemia", añade el escrito.