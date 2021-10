Festival de San Sebastián 2021: Regreso de estrellas, cineastas y avalancha de buen cine español

San Sebastián, segundo año de pandemia. Edición de transición para el festival de cine más importante de España, que todavía arrastra medidas de salud pública similares a las de 2020 -el aforo de las salas será limitado, no habrá presencia de público en las alfombras rojas- pero sin la tensión de lo que un brote significaba entonces.

Si en 2020 el festival quedó inaugurado con Woody Allen por videollamada desde Nueva York, en 2021 acudirán el primer día al Kursaal de San Sebastián Penélope Cruz y Antonio Banderas (para acompañar la comedia Competencia oficial) y Marion Cotillard (como incontestable Premio Donostia). La gala de inauguración, presentada por Asier Etxeandia, Anne Igartiburu, Cayetana Guillén Cuervo y Elena Irureta, se anuncia anunciada como la gala “de los abrazos” (en directo, viernes 17 a las 21.00 h. en La2 y RTVE Play).

“Organizativamente, 2020, fue un éxito. Perdimos 600.000 euros en taquilla y otros 700.000 en patrocinadores, pero como tuvimos un 40% menos de invitados y renunciamos al Velódromo o Museo San Telmo, cuadramos el presupuesto”, detalla el director del Festival, José Luis Rebordinos para RTVE.es. “Este año me temo que las pérdidas serán similares, pero la diferencia es que viene más gente: un 75% de lo normal”.

En efecto, el festival contará también con estrellas como Johnny Depp, Jessica Chastain, Javier Bardem, Louis Garrel, Stanley Tucci o Vincent Lindon. Y la habitual pléyade de cineastas autores, con Paolo Sorrentino, Joachim Lafosse , Cèline Sciamma, Todd Haynes, Julie Ducournau, Sean Baker, o Ryusuke Hamaguchi. No es el nivel premandemia, pero se camina la normalidad.

En 2020, la no celebración del Festival de Cannes provocó que la competición de San Sebastián contase con algunas de las películas del año (como Otra ronda, de Thomas Vinterberg) y, sin llegar a tanto, también 2021 participa de una inercia positiva para el festival. “Como el año pasado se quedaron películas sin terminar, en 2021 se han acumulado películas de casi dos años, lo que ha llevado a que Cannes y Venecia fuesen muy potentes, y nosotros también nos beneficiamos y hemos tenido muchas opciones para seleccionar películas, por eso creo que hay un buen festival”, explica Rebordinos.

“Si hay actores que consideran que su género, no hablo de sexo, no es masculino ni femenino, sino no binario, no podrían sentirse cómodos con el galardón. Es una medida que ya ha tomado Berlín, Mar del Plata, o la academia holandesa. Y lo hará todo el mundo, es cuestión de tiempo ”, opina Rebordinos. Sin embargo, voces de la industria (incluida CIMA) manifestaron que “las actrices tienen muchísima menos visibilidad que los actores y que esta decisión agrava esa situación”.

Las recomendaciones de Rebordinos

¿Qué recomienda el director del festival al público espigando entre las distintas secciones? “Voy a recomendar, porque creo que son sorpresas, dos películas de sección oficial que son óperas primas de mujeres: Blue Moon, de la rumana Alina Grigore, y As in Heaven, de la danesa Tea Lindeburg. En Perlas es difícil, pero me gustan las dos películas de Ryusuke Hamaguchi (Drive my car y La ruleta de la fortuna y la fantasía) y Titane, que me parece maravillosa y potente. De Zabaltegi, me parece muy desgarradora la película Kira Kovalenko (Unclenching the fists), y la de Gaspar Noé (Vortéx), que es durísima porque es la muerte en directo, pero me parece una de las experiencias cinematográficas más brutales que he vivido en los últimos tiempos.