En el próximo Festival de San Sebastián no habrá Concha de Plata a mejor actor ni a mejor actriz: se suprimirá la distinción de género en el premio a la actuación y se sustituirá por dos premios a la mejor interpretación protagonista y de reparto, que en ambos casos se podrá conceder ex aequo.

El anuncio lo ha hecho este martes el director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, en el tradicional acto de presentación de los carteles de la próxima edición, que se celebrará del 17 al 25 de septiembre.

Dicho cartel estará protagonizado por la actriz estadounidense Sigourney Weaver, quien será la imagen del 69 Festival. El Zinemaldia se prepara para una cita que espera que sea presencial en todas sus secciones, aunque algunos cambios causados por la pandemia de la covid-19 "han llegado para quedarse", como las actividades de industria, que tendrán un formato mixto.

“¡Ha llegado el momento de descubrir el cartel oficial del #69SSIFF!



69. #DonostiaZinemaldia|ren kartel ofiziala aurkezteko momentua da!



The moment has arrived! Here’s the official #69SSIFF Poster pic.twitter.com/MpG96BVxkB“