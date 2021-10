La quinta ola del coronavirus sigue a la baja, con la incidencia en 109,38 casos por cada 100.000 habitantes, mientras la vacunación sigue a buen ritmo en prácticamente todo el país. El 74,63 % de la población ha recibido la pauta completa de vacunación y son más de 37 millones (un 78,5 % de la población) las que tienen al menos una dosis.



Sanidad ha notificado este martes 3.261 nuevos casos y 155 fallecimientos desde el viernes, por lo que el recuento oficial en España alcanza los 85.548 muertos y los casos desde el inicio de la pandemia ascienden a 4.918.526. Los contagios han bajado en todos los grupos de edad, y ya no hay ninguno en nivel de riesgo extremo. El de 12 a 19 años es que presenta una incidencia acumulada más alta.



La Comunidad de Madrid ha arrancado este martes la vacunación contra la COVID-19 en los campus universitarios sin cita previa, un proceso que ha empezado en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, anunció el lunes el fin de las restricciones horarias que afectaban a la hostelería y el ocio nocturno, así como la eliminación de aforos en los cines y los teatros de la región a partir del próximo lunes, 20 de septiembre.

Portugal ha eliminado la mascarilla en la calle pero no en las aulas. Dejará de ser obligatoria en las calles, no obstante, mantendrá restricciones ante el curso escolar que comenzará en los próximos días. La mascarilla en los espacios públicos era obligatoria desde finales de octubre de 2020 siempre que no fuese posible mantener la distancia de seguridad, según una ley aprobada por el Parlamento.

