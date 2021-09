Estados Unidos rinde homenaje a las casi 3.000 personas que perdieron la vida en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Veinte años después de la masacre que cambió el mundo tal y como lo conocíamos, miles de estadounidenses se han congregado en la zona cero del World Trade Center, en Manhattan (Nueva York), en el Pentágono y en Shanksville, Pennsylvania.

"Veinte años parecen una eternidad, pero parece como si fuera ayer". Con esta frase, la viuda de uno de los asesinados ha conmemorado a las víctimas.

La jornada ha arrancado con el primer minuto de silencio frente al lugar donde yacía la Torre Norte de las Torres Gemelas en Nueva York, justo a las 08:46 hora local (14:46 hora peninsular española), el momento en que el primer avión de American Airlines se estrellaba contra la torre.

El primero en tomar la palabra ha sido Mike Low, el padre de Sara Low, una azafata que aquel fatídico 11 de septiembre trabaja en el vuelo 11 que derribó la Torre Norte. "Ese día fue como si un espectro diabólico descendiera a nuestro mundo", ha lamentado. Sus emotivas palabras han dado paso a la lectura del nombre de las 2.983 personas que murieron durante los atentados del 11-S.

Una herida sin cerrar

"Recuerdo este día como si fuera ayer. Fue un día tan triste. Recuerdo que estabas trabajando en el Pentágono y cuando nos dijeron que el avión lo había atacado, no podía creérmelo. No podía creerme que te hubieras ido", ha lamentado la hermana de una de las víctimas.

Después, a las 09:03 (15:03 hora peninsular española), el homenaje ha guardado un minuto de silencio coincidiendo con el momento en que el segundo avión chocó contra la Torre Sur. Tras el minuto de silencio, Bruce Springsteen ha sido el encargado de recordar la ausencia de miles de personas. Con su 'I'll see you in my dreams' ('Te veré en mis sueños'), el artista ha querido compartir el dolor de una herida que dos décadas después sigue sin cerrarse en los corazones de los estadounidenses.