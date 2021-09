El miedo y la inseguridad en el colectivo LGTBI: "Me llamó maricón, hijo de puta, sin conocerme de nada"

El giro del caso del joven de Malasaña (Madrid) que denunció una brutal agresión homófoba que resultó ser falsa no ha cambiado la agenda política. El Gobierno ha decidido mantener la reunión de la Comisión de seguimiento del Plan de lucha contra los delitos de odio que el propio Sánchez convocó de urgencia a colación de lo ocurrido.

Pese al cambio en los hechos el aumento en los delitos de odio asciende, según datos del Ministerio del Interior este tipo de delitos crecieron en España un 9,3% en el primer semestre de 2021, con respecto al mismo periodo de 2019. Solo en el primer semestre de 2021 se registraron 610 denuncias por delitos de odio, en su mayoría por racismo, ideología y orientación sexual. Además, según la encuesta de delitos de odio de Interior, casi el 79% de las personas encuestadas considera que los delitos de odio han aumentado.

"Dentro del colectivo por supuesto que hay miedo", aseguró a Efe la vocal de delitos de odio de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB), Arantxa Miranda, destacando que, además de aumentar las agresiones, la violencia es "extrema". Desde el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM) también hablan de "preocupación por la espiral de agresiones" y han instado a las autoridades pertinentes a "utilizar todos los medios legales" que tengan para evitarlas.

Axel Matías de 25 años sufrió uno de estos ataques el pasado marzo mientras viajaba en la línea cinco del suburbano madrileño por la tarde. “Estaba sentado en el metro mientras escuchaba música y de repente, un chico se puso delante de mí, me gritó ‘maricón hijo de puta’ y me pegó un puñetazo, fue horrible”, cuenta a RTVE.es. El joven tuvo que recibir varios puntos porque le rompieron las gafas contra la cara. “Nadie se acercó a ayudarme”, lamenta.

El afectado tras la agresión sufrida en el Metro Axel Matías

Mika también vivió una situación parecida en el año 2018. “Estaba caminando por el barrio de Malasaña y un hombre empezó a gritarme y a meterse con mi forma de vestir”, explica. “Me llamó ‘maricón’, ‘travelo’, me dijo de todo”. La agresión no se quedó solo en lo verbal, “me cogió para darme un puñetazo pero solo me dio de refilón”, señala. “Cuando me empezó a insultar contesté y encima la gente me decía que yo lo había provocado”.

Al igual que Axel, Mika lamenta que los que estaban presentes no se acercaron a ayudar, “ese hombre iba a por mí”. Se decidió a denunciar y aunque pensó en a ir a juicio en un primer momento, finalmente desistió. “No quise enfrentarme a eso por mi salud mental, no quise pasar por el proceso de revictimización”.

El Observatorio contra la LGTBfobia de la Comunidad de Madrid ha registrado en lo que va de este año 2021 un total de 104 incidentes en toda la región. En todo el año 2019 el Observatorio anotó 259 incidentes de odio en la región, frente a los 321 de 2020. Atribuyen el descenso a las restricciones aplicadas por la pandemia y especialmente al toque de queda nocturno, en vigor hasta principios del pasado mes de mayo.

Y es que, según han analizado, la mayoría de agresiones se producen por la noche los fines de semana, a la salida y vuelta a casa de los locales de ambiente, muchos de ellos aún cerrados por la pandemia.

Según los datos del Ministerio del Interior, los delitos de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España reflejan que a lo largo del 2020 estos casos se situaron en 277 se dieron debido a la orientación sexual o identidad de género, superado únicamente por los casos ligados al racismo con 485 casos y por ideología con 326. Asimismo, la encuesta de Interior muestra que el número de denuncias que se reportan a las autoridades son muy pocas comparadas con la cantidad de agresiones existentes. Ante la pregunta, ¿lo denunciaste a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? un 10,76% contestó que sí frente al 89,24% que contestó que no.