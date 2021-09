El cambio en las declaraciones del joven que denunció una agresión homófoba por parte de ocho encapuchados el pasado domingo no ha hecho que las diferentes asociaciones desconvoquen las manifestaciones de este miércoles para condenar las agresiones que sufre el colectivo LGTBI que se han celebrado tanto en Madrid como en Barcelona.

A pesar de que este sea caso de denuncia falsa, desde Movimiento Marika Madrid han mantenido la concentración convocada a las 21 horas en la Puerta del Sol. En una cadena de mensajes publicados en la red social Twitter, el movimiento ha subrayado que no entrará "en valoraciones" sobre el cambio de versión del joven que aseguró haber sido atacado el pasado domingo por ocho encapuchados en Malasaña, que asegura ahora que las agresiones "fueron consentidas". "¿Sabéis por qué? Porque también estos últimos días ha habido agresiones en Toledo, en Melilla, en Castellón y en Vitoria", han señalado en su mensaje, en el que han recordado igualmente que también se registró otra "agresión lesbófoba en Lleida" y que a Samuel, el joven atacado en A Coruña, "lo mataron por ser maricón".

[Abrimos hilo] pic.twitter.com/W1Mc5KmB6A“ — Movimiento Marika Madrid (@marikasMMM) September 8, 2021

En la manifestación convocada en la puerta del Sol de Madrid se han congregado centenares de personas, la mayoría jóvenes, denunciando que "sigue habiendo violencia homófoba". Con banderas del orgullo y pancartas en las que se leía "que el árbol no nos impida ver el bosque" -en referencia a la frase publicada en Twitter por la ministra de Igualdad, Irene Montero- los manifestantes han recordado también la muerte del joven Samuel que falleció el pasado julio causa de una agresión supuestamente homófoba en A Coruña.

El portavoz de la Federación Estatal LGTBI, Ignacio Paradero, en una entrevista con el Canal 24 Horas, ha explicado que la denuncia falsa es "lamentable", pero ha querido aclarar que hay una "problemática" y que lo sucedido "no desacredita que existe un aumento en las agresiones hacia el colectivo". "Estamos convencidos de que las denuncias falsas son algo residual", ha señalado.

Asociaciones como COGAM, Kif-kif o Arcópolis convocaron también una concentración en el centro de Madrid para este próximo sábado que no ha sido desconvocada. Carmen García, presidenta del COGAM, ha asegurado en Radio Nacional que "puede haber denuncias falsas, pero eso no quita que el colectivo sufra violencia". "Mucha gente aprovechará para decir que las agresiones no existen, pero están en aumento".

05.43 min 24 horas - Carmen García de Merlo, COGAM: "La violencia está en aumento con o sin denuncias falsas" - Escuchar ahora

Los investigadores han conocido este miércoles que los cortes que el denunciante presentaba en el cuerpo son veraces, pero que fueron consentidos cuando mantenía relaciones con otra persona. Fuentes del Ministerio del Interior han aclarado que esta declaración se produce sin perjuicio del desarrollo de las investigaciones y del procedimiento judicial.