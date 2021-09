La relativa normalidad con la que se va a desarrollar la vuelta al cole en el entorno europeo no es común a otros lugares del mundo. Mientras que en España más del 70% de la población ha recibido la pauta completa de vacunación, en amplias zonas de África, América Latina o Asia las vacunas están lejos de llegar a gran parte de la población y el virus sigue siendo una amenaza generalizada. Millones de niños y adolescentes no podrán volver a clase este otoño y la peor parte la llevarán las niñas. Plan Internacional calcula que la crisis global generada por el COVID-19 podría hacer que 20 millones de niñas y adolescentes no regresen al colegio este año. Aumentarán la lista de los 132 millones de niñas que no recibían educación antes de la pandemia.

Más riesgos para las niñas Desde el comienzo de la pandemia se ha detectado un aumento en la violencia dentro de los hogares o en problemas como el trabajo infantil. "Una escuela es mucho más que un edificio. Es un lugar de aprendizaje, seguridad y juego en el corazón de las comunidades. Cuando están cerradas, los niños y las niñas pierden la educación, estar con sus amigos y pueden estar expuestos a violencia en el hogar", afirma el director regional adjunto de UNICEF Europa y Asia Central, Philippe Cori "Una escuela es un lugar de seguridad y cuando se cierran aumenta la exposición a la violencia" "Queremos concienciar de que cuando se cierran las escuelas no sólo están perdiendo una generación que va a tener muy difícil incorporarse al mercado laboral, sino que estos niños y niñas y adolescentes pueden sufrir mayores niveles de violencia, abusos sexuales, matrimonio infantil, trabajo infantil...", explica Elisa Paz, directora de programas internacionales de Plan. Las niñas llevan la peor parte. En muchos países la brecha educativa es todavía muy grande y no se considera importante enviar a las niñas a la escuela. Si hay que elegir, enviarán a los chicos y ellas se quedarán haciendo trabajos del hogar o trabajarán fuera para aportar dinero o las casarán aunque sean menores. "Todos los proyectos en los que trabajábamos para cerrar la brecha educativa se han roto" Cuando la ONU conmemoraba el pasado 11 de octubre el día internacional de las niñas con el lema "Mi voz, nuestro futuro en común", ya advertía de que la crisis del COVID-19 podría frenar e incluso revertir algunos de los avances conseguidos en los últimos 25 años. Elisa Paz confirma que está siendo así: " Con el COVID-19 todos esos proyectos en los que trabajábamos con las comunidades de base, las escuelas, el profesorado se han detenido y se ha roto la labor que llevamos años haciendo para que la población entienda que es igual de necesario escolarizar a las chicas que a los chicos".