El Gobierno se ha comprometido a subir el Salario Mínimo Interprofesional de manera inmediata. Lo que no se sabe aún es cuánto subirá ni si tendrá el apoyo de los agentes sociales. El pasado junio, una comisión de expertos fijaba una horquilla de aumento de entre 12 y 19 euros, cifra que no convence ni a patronal, ni a los empresarios. ¿Qué argumentos esgrime cada sector?



La CEOE se opone a cualquier subida

Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones), ha mostrado su oposición a la subida del salario mínimo en La Hora de la 1. Para el representante de la patronal “subir el SMI no es bueno para España, no es bueno para la economía ni para el empleo”. El representante de la patronal ha esgrimido como argumento la escalada de precios de la electricidad que atraviesa nuestro país. "La constante subida de la electricidad ha lastrado la actividad económica de muchos empresarios y autónomos”, ha afirmado el representante. Además, Amor se ha escudado en la incertidumbre que atraviesa el consumo en nuestro país para posicionarse contra la subida. Pese a todo, ha querido dejar abierta la puerta a la posibilidad de subirlo en años siguientes.

El Gobierno anunciará a lo largo del día la subida del salario mínimo.



Amor también ha querido hacer referencia a sectores que verán perjudicada su viabilidad con esta posible subida, como es la de los cuidadores de ancianos. “Si se suben los salarios mínimos, muchos mayores no podrán costearlo”, ha afirmado.

““Los empresarios estamos deseando pagar mejor a nuestros trabajadores. Pero cuando no se puede, no se puede”.“

Sin embargo y pese a reiterar en numerosas ocasiones su postura contraria a subir el salario mínimo, el representante de la patronal ha querido dejar claro que “los empresarios estamos deseando pagar mejor a nuestros trabajadores. A nosotros lo de cambiar de trabajadores no nos va. Pero cuando no se puede, no se puede”, ha apostillado.