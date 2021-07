El actor y exdiputado de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados Toni Cantó, nombrado director de la recién creada Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, ha asegurado que este cargo "no es un chiringuito".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha creado este departamento, que dependerá de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, que dirige Marta Rivera de la Cruz, para promocionar Madrid como capital de la lengua española en Europa. El cargo está dotado con 75.000 euros anuales.

Cantó ha achacado las críticas recibidas a la "virulencia de la izquierda". "No me sorprende la virulencia con la que la izquierda ha recibido este nombramiento porque todo lo que tenga que ver el español, por desgracia en nuestro país, ha sido siempre muy atacado por el PSOE, sus aliados nacionalistas y por Podemos. No esperaba que se recibiera este proyecto con cariño", ha declarado en una entrevista en Telecinco.

"Creación de riqueza" Cantó ha agradecido el nombramiento a Ayuso y ha asegurado que servirá para coordinar "el trabajo de todo lo que tiene que ver con el español para la creación de riqueza y empleo". La lengua española, según el exdiputado de Cs, "puede ayudar a Madrid a que siga siendo el motor económico de España" mientras otras regiones, como la Comunidad Valenciana, están "arrinconando el español empobreciendo a los ciudadanos". "Está bien que Ayuso haga lo contrario. Otros países hacen de la enseñanza de la lengua un gran motor económico y queremos potenciar cosas que tienen que ver con la cultura o con proyectos audiovisuales", ha afirmado.

El alcalde de Valladolid: "Va a cobrar 75.000 € por rascarse los huevos" El nombramiento de Cantó ha suscitado las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid y en toda España. Tanto el PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos han criticado la aprobación de lo que consideran un "chiringuito" y han recordado que el propio Cantó ha calificado así organismos similares en otras autonomías. Entre los dardos lanzados contra el exdiputado, destaca el del alcalde de Valladolid, el socialista Óscar Puente, este jueves en Twitter. Ha reprochado a Cantó que vaya a "cobrar 75.000 € por tocarse los huevos a 2 manos". Según recoge Efe, los periodistas han preguntado más tarde sobre el tuit al que es también el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, quien ha zanjado: "Hoy se revela en toda su dimensión quién este tipo y, efectivamente, es un mierda. No me corto ni medio pelo a la hora de decirlo". "Para aquellos a los que les parece mucho que un alcalde cobre 86000€ al año, con una ciudad a su cargo, 3200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener ni domingos ni fiestas de guardar, que piense que Cantó Toni va a cobrar 75000€ por rascarse los huevos a 2 manos", rezaba la publicación completa en Twitter. “Para aquellos a los que les parece mucho que un alcalde cobre 86000€ al año, con una ciudad a su cargo, 3200 trabajadores y 360 millones de presupuesto, y no tener ni domingos ni fiestas de guardar, que piense que Cantó Toni va a cobrar 75000€ por rascarse los huevos a 2 manos.“ — Oscar Puente (@oscar_puente_) July 1, 2021

Ayuso y Cantó responden a las críticas de la izquierda La presidenta de la Comunidad ha asegurado que el puesto "sería un chiringuito si lo hubiese creado para él" pero, por el contrario, según ha dicho, hacía dos años que deseaba crear este proyecto, cuyo cometido será también buscar sinergias con entidades culturales internacionales. "Y si creo un puesto en un organismo político, para un político que además pertenece al ámbito de la política, no me parece tan descabellado", ha declarado Ayuso. “Gracias @IdiazAyuso por la confianza.

El español es la segunda lengua más hablada del mundo y genera muchas oportunidades para crear riqueza y empleo; la izquierda y el nacionalismo que la arrinconan no han querido aprovecharlas.



