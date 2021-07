El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha anunciado este jueves su "renuncia voluntaria", que se hará efectiva el viernes, un mes después de haberse quedado sin apoyos por la ruptura del pacto de gobierno con el PP.

La dimisión llega cuando todos los grupos municipales habían pedido al alcalde que se hiciera a un lado para facilitar la renovación en el consistorio.

Salvador no ha aclarado si entrará o no a formar parte del futuro gobierno municipal, aunque sí ha asegurado que apoyará al candidato del PSOE por ser esta la lista más votada. "Yo no he dicho a quién vamos a poner, sino que apoyaremos la lista más votada", ha declarado Salvador.

El aún alcalde ha vuelto a responsabilizar al PP de lo sucedido por abandonar el gobierno con "chantajes" tras haberlo planificado todo "con nocturnidad y alevosía" por "estrategias y consignas de partido".