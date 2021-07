La junta militar de Birmania ha liberado a un total de 2.296 personas detenidas a lo largo del país por oponerse al golpe de Estado del 1 de febrero, según ha informado este jueves la prensa oficialista. La gran mayoría de los arrestados habían sido acusados de "incitación al desorden público" en rechazo a la sublevación castrense que terminó de súbito con la joven e incipiente democracia en Birmania.

Las autoridades militares han precisado que todos los cargos contra los liberados han quedado retirados, recoge este jueves el diario The Global New Light of Myanmar, ahora controlado por el Ejército. La explicación oficialista de las liberaciones es que los exculpados "formaron parte de las protestas, pero no con un rol de liderazgo. Tampoco participaron en actos violentos", ha declarado el portavoz de la junta, Zaw Min Tun.

Para los opositores al régimen militar la liberación "tiene la intención de aparentar una relajación en la represión ejercida por la junta militar. Nada más lejos de la realidad, en realidad la junta planea detener y torturar a más civiles (...) Es la continuación de la campaña de causar terror entre la población birmana", afirma en un comunicado la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos (AAPP) en Birmania.