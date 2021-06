La Comisión Anticorrupción de Birmania ha presentado ante la Policía varias denuncias por supuestos delitos de corrupción contra la depuesta líder Aung San Suu Kyi, a quien acusan de recibir sobornos y aprovecharse de su posición, y otros dos exfuncionarios de su gobierno.

Tras investigar una serie de denuncias, este órgano ha estimado que Suu Kyi aceptó 600.000 dólares y 11,2 kilos de oro en sobornos y usó su cargo para alquilar una serie de terrenos por un monto por debajo del precio estimado para la Fundación Daw Khin Kyi, que ella presidía, recoge este miércoles el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

Suu Kyi, quien hasta ahora afronta seis cargos en dos procesos judiciales, se encuentra bajo arresto desde el golpe de Estado militar del pasado 1 de febrero que la apartó del poder.