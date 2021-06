La coalición internacional liderada por EE.UU. que lucha contra Estado Islámico en Irak y Siria ha revelado este martes que las tropas norteamericanas estacionadas en territorio sirio fueron atacadas el lunes con alrededor de 34 cohetes lanzados por milicias pro-iraníes en represalia por los bombardeos.

"El 28 de junio, fuerzas de EE.UU. en Siria fueron atacadas por múltiples cohetes, aproximadamente 34 de 122 milímetros en rondas de fuego indirecto. No hubo víctimas ni heridos en las filas de las fuerzas de EE.UU.", informó a través de Twitter el portavoz de la alianza internacional, coronel Wayne Marotto.

