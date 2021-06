El primer Mobile World Congress postpandemia arranca con menos público y sonadas ausencias de empresas

El Mobile World Congress (MWC) vuelve este lunes a escena dos años después de su última edición con unos 30.000 asistentes, menos de un tercio de los de 2019, y la ausencia de numerosas empresas, pero con la ambición de simbolizar la recuperación económica pos-COVID-19 a la espera de tiempos mejores a causa del impacto mundial de la pandemia. El Congreso ocupará menos superficie física pero innovará con un formato híbrido mitad presencial mitad en línea.

El Mobile de este 2021 estará lejos de los más de 100.000 visitantes de las últimas ediciones y deberá sobreponerse a las ausencias de importantes empresas como Vodafone, Deutsche Telekom, Ericsson, Qualcomm, Lenovo, Samsung, Sony, Nokia y Xiaomi, que no acudirán físicamente al evento.

Estrictas medidas de seguridad

El MWC de este año tendrá lugar excepcionalmente entre los días 28 de junio y 1 de julio en vez de celebrarse en febrero, como solía ser habitual, precisamente debido a que el virus comienza ahora a menguar y que en invierno todavía golpeaba con fuerza.

Pese a todo, los congresistas que accedan al recinto deberán contar con un test negativo de coronavirus, con una validez de 72 horas, y tendrán que llevar mascarillas FFP2.

Si la cancelación del congreso de 2020, justo antes de la explosión de la pandemia en Europa, simbolizó la apertura de un periodo de crisis sanitaria y económica, la edición de 2021 quiere representar el inicio de la recuperación.

Será "un faro de esperanza" que anticipe un "futuro brillante", dijo hace unas semanas el presidente de GSMA, John Hoffman.

Unas mil empresas expositoras participarán en el congreso de este 2021, unas 700 de forma presencial y otras aproximadamente 300 totalmente en línea.

Que el MWC será más modesto que en ocasiones anteriores lo demuestra también la superficie que ocupará en La Fira de L'Hospitalet: apenas tres pabellones -unos 100.000 metros cuadrados-, lejos de los 8 pabellones de 2019.

Ello permitirá que el Four Years From Now (4YFN), evento de innovación y emprendimiento que solía tener lugar en Fira de Montjuïc, comparta esta vez espacio con el MWC.