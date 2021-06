La mayoría de jefes de Estado y de Gobierno han hecho este jueves un frente común contra la polémica ley del húngaro Viktor Orbán que prohíbe hablar de homosexualidad en los colegios y en los medios de comunicación. Ha sido uno de los asuntos principales en la primera jornada de la cumbre europea, en la que el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, ha sido el más directo sobre este tema: "Hungría ya no tiene cabida en la UE", ha dicho.

Durante su intervención antes de la cumbre, Rutte ha afirmado que Hungría "debe derogar" su controvertida ley y respetar los derechos humanos fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado de la UE "que no son negociables", y si no está de acuerdo "debe irse". La eventual expulsión de Hungría de la UE "solo se puede hacer paso a paso", ha admitido el neerlandés, para quien la ley húngara "contradice seriamente los valores que defiende Europa", por lo que si la UE no actúa se convertirá en un mero bloque comercial, ha dicho.

En principio, un Estado abandona la UE solo si quiere, como fue el caso del Reino Unido con el Brexit. Pero nadie puede echarle. El máximo castigo político es retirar a un país el voto en el Consejo Europeo, pero requiere la unanimidad de los otros 26 socios y Polonia y Hungría se protegen, respectivamente.

Al término de la jornada, ya pasada la medianoche, la canciller alemana, Angela Merkel, ha reconocido que han mantenido "una discusión controvertida, pero muy, muy franca". El primer ministro belga, Alexander de Croo, ha revelado que "Hungría ha estado bastante aislada en el debate" y ha confesado que es la primera vez que en el seno de la UE se da una "confrontación como esta".

"Europa no es un cajero" De Croo ha explicado que durante la reunión los líderes europeos han valorado si la violación de los principios y valores comunes como la que está realizando Hungría debe ser castigada mediante su financiación. Orbán ha sido avisado en la cumbre de que "Europa no es un cajero" y la Unión "no se puede usar como un supermercado en el que eliges las cosas que te gustan y evitas las que no", ha declarado De Croo. Ante el planteamiento de Rutte y la posible salida de Hungría de la UE, De Croo espera que "sea la pregunta con la que Orbán se vaya a dormir", puesto que la argumentación del primer ministro húngaro ha sido "bastante débil" y ha chocado con el rechazo "casi unánime".

Enviaron una carta de rechazo De Croo, Rutte y Merkel se encuentran entre los 17 líderes europeos firmantes de una carta de rechazo a la controvertida ley y publicada unas horas antes del arranque de la primera de las dos jornadas de esta cumbre presencial, la última en esta presidencia semestral de Portugal en el Consejo Europeo. La misiva, impulsada según fuentes españolas por Pedro Sánchez y el luxemburgés Xavier Bettel, va dirigida a los responsables de las instituciones comunitarias y en ella expresan su voluntad de "seguir luchando contra la discriminación hacia la comunidad LGTBI y reafirmando la defensa de sus derechos fundamentales". Otros de los firmantes son el francés Emmanuel Macron, el italiano Mario Draghi, el griego Kyriakos Mitsotakis o el irlandés Micheáál Martin, a los que se sumó a última hora el austríaco Sebastian Kurz. “Si de verdad piensa que por ver una película o por hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay, realmente no ha entendido nada“ El primer ministro luxemburgués, abiertamente homosexual, ha advertido de que "ser gay no es una elección, pero ser intolerante sí lo es". "Si de verdad piensa que por ver una película o por hablar en una clase sobre orientación sexual te haces gay, realmente no ha entendido nada (...) Mezclar la pedofilia, la pornografía y la homosexualidad es inaceptable", ha continuado Bettel, quien considera que la posibilidad de "ser diferentes" es un valor fundamental de la Unión Europea. La ley húngara de homosexualidad genera una nueva crisis con la Unión Europea Este cierre de filas mayoritario contra la ley, que ya está en vigor, no parece hacer mella en el primer ministro húngaro: Orbán ha rechazado las críticas a la ley y ha asegurado que él es un "defensor" de los derechos de los homosexuales. "No tenemos ese tipo de ley (contra los homosexuales). Tenemos una ley sobre la defensa de los derechos de los niños y los padres", ha declarado a su llegada a la cumbre. Algunos de los países que no han firmado la carta han salido en su ayuda, como su tradicional aliada Polonia, que ha señalado que hay que "proteger a los menores", o Eslovenia, cuyo primer ministro tiene afinidad con Budapest, pero que ha realizado una defensa "más suave" porque la semana que viene hereda de Portugal la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, comentaron fuentes diplomáticas.

Orbán dice que quienes critican la ley "no la han leído" Orbán ha recalcado que los que la critican "no la han leído" y se ha mostrado "dispuesto a hablar con quien sea que haya respetado a Hungría sobre esta nueva ley", incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pese a que en la víspera esta consideró que la normativa aprobada es "una vergüenza". La ley establece que "la pornografía y los contenidos que muestran la sexualidad o promueven la desviación de la identidad de género, el cambio de sexo y la homosexualidad no deben ser accesibles a los menores de 18 años". 02.25 min Orbán rechaza las críticas y dice que es un defensor de los homosexuales



El presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ha invitado a Orbán a "reflexionar, porque una Europa que no defiende los derechos es una Europa que no tiene título para pedir a otros defenderlos". Sassoli ha insistido, además, en que la UE debe defender el Estado de Derecho y ha apelado al Consejo a avanzar con el procedimiento abierto a Hungría y Polonia por violaciones de estos principios.