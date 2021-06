El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha decidido este lunes adoptar un tono más firme de cara a su reunión con Vladímir Putin el próximo miércoles. El mandatario estadounidense ha prometido que le dirá al presidente ruso -a quien ha calificado como un hombre "inteligente" y "duro"- cuáles son sus "líneas rojas".

"Voy a dejarle claro al presidente Putin que hay áreas en las que podemos cooperar, si lo elige, y si elige no cooperar y actúa de la manera que ha hecho en el pasado, en lo relativo a ciberseguridad y otras actividades, entonces responderemos", advirtió Biden.

Preguntado si todavía piensa que el ruso es un asesino, Biden se rio ante el micrófono y dijo: "Yo también me río", en referencia a la reacción de Putin durante una entrevista sobre las declaraciones del estadounidense cuando le llamó de esa forma.

En respuesta a otra cuestión sobre si será capaz de confiar en el mandatario ruso cuando se reúna con él, Biden ha adelantado que primero verificará y que luego confiará.

Los temas más polémicos

En el esperado encuentro del miércoles en Ginebra habrá dos asuntos que en un principio Putin querrá evitar. Sobre Ucrania, Biden ha resaltado que la OTAN va a poner a este país en una posición en la que pueda mantener su seguridad física.

"Haremos todo lo posible para que Ucrania esté en situación de poder continuar resistiendo la agresión física de Rusia", ha asegurado Biden, quien no obstante señaló que no depende de él que entre a formar parte de la OTAN y que no es fácil que esto ocurra. Tanto él como el organismo internacional "apoyarán la integridad territorial y la soberanía de Ucrania".

Sobre el destino del opositor encarcelado Alexei Navalny, Biden ha advertido que su muerte "sería una tragedia" y "solo dañaría las relaciones con el resto del mundo, y conmigo". Además, según el presidente estadounidense sería "otra indicación de que Rusia no tiene intención de respetar los derechos humanos básicos".