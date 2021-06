El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ha calificado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tonto útil" del independentismo y ha considerado que el rechazo de la vía unilateral del líder de ERC, Oriol Junqueras, es falsa porque "los independentistas, como buenos trileros, dicen una cosa los lunes y otra los martes". Además, ha acusado a Sánchez de "pagar un precio político" con los indultos para mantenerse en la Moncloa, algo que ha tachado de "vergüenza democrática".

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, Maroto ha recordado que los separatistas "no renuncian a nada" y que "volverán" a retomar la vía unilateral cuando les sea posible. "Me parece que se están riendo de Sánchez, que me importa un bledo, pero se están riendo de todos los españoles, que si me importan, diciendo que lo volverán a hacer", ha señalado Maroto, que ha afirmado que los independentistas siguen con "el mismo soniquete" al que le "cambian de vez en cuando una estrofa".

Con la concesión de indultos, ha continuado Maroto, Sánchez salda una deuda para continuar al frente del Ejecutivo mientras comete una "vergüenza" y una "aberración democrática". "Y esto no es romper la concordia, es decir la verdad a los españoles", ha apuntado.

Además, ha criticado que Sánche hable de que busca la "concordia" con los catalanes, cuando en la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern catalán solo estan los independentistas, porque los que no lo son "no tienen silla en esa mesa".