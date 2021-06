PP, Vox y Ciudadanos no se creen que el líder de ERC, Oriol Junqueras, haya descartado la vía unilateral para la independencia de Cataluña. Dirigentes de los tres partidos se han pronunciado asi después de que en una carta pubicada en varios medios Junqueras haya admitido que "cualquier gesto en la línea de la desjudicialización del conflicto ayuda a poder recorrer este camino". En cambio, la carta ha sido muy bien acogida en el Gobierno porque es un "movimiento importante".

En rueda de prensa, el portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado que "los líderes independentistas no renuncian a romper el modelo constitucional" y ha apuntado que "la vía unilateral no funcionó porque hubo un Estado de Derecho enfrente que puso instrumentos constitucionales", ya que "si no hubiera sido por el Estado de Derecho, Junqueras hubiera intentado triunfar y hubiera triunfado".

Ha señalado que continúa en marcha la concentración del día 13 en Colón contra los indultos, ya que "siguen en marcha" y estos "se producirán antes del verano". "La pregunta no es si renuncia al unilateralismo. La pregunta es si para lograr la independencia cree que tiene que violar el ordenamiento jurídico, y lo hará", ha lanzado Almeida, para quien "frente a la política del diálogo solo ha funcionado el Estado de Derecho".

Fuentes del PP destacan, además, que "muy desesperado tiene que estar Sánchez para que Junqueras tenga que salir en su auxilio". Afirman también que el PSOE, por sus "encuestas internas" es consciente de que "el votante socialista no entiende los indultos" y critican que "siguen manteniendo el debate sobre la ilegalidad" de los referéndums cuando éstos son "ilegales". Consideran además que "Junqueras dice una cosa" y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, dice "otra" e inciden en que los presos "no han pedido perdón".

En rueda de prensa, el portavoz político de Vox, Jorge Buxadé, ha despreciado el gesto de Junqueras porque dice que se trata de un "golpista" que "dio un golpe de estado" y ha lamentado tener que valorar la postura del líder de ERC como si este fuera "un gurú de la política". Por ello, sin analizar el contenido de la carta de Junqueras, ha insistido en que su único futuro debe ser el cumplimiento íntegro de la pena de cárcel a la que fue condenado y su inhabilitación política "para siempre".

Por su parte, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha asegurado que es "mentira" que haya renunciado a la unilateralidad y ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deje de "humillar a los españoles" y no conceda indultos a los presos del 'procés'. "Lo único que ha conseguido Pedro Sánchez es que uno una vez por carta diga que no lo volverán a hacer cuando es mentira. Están todo el día amenazando", ha señalado Arrimadas en declaraciones a los medios de comunicación.

El Gobierno considera un "movimiento importante" la carta de Junqueras Por otro lado, el Gobierno cree que se ha producido un "movimiento importante" con la carta del líder de ERC, según explican a Europa Press fuentes gubernamentales. Entre los ministros que han celabrado la declaración de Junqueras está la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que ha asegurado que la misiva es un "buen gesto". Además, Belarra ha subrayado que la concesión de los indultos a presos del 'procés' sería un paso relevante para "desjudicializar" el conflicto en Cataluña en favor de su "solución política". Así lo ha subrayado en declaraciones a TVE. El Ejecutivo lleva semanas haciendo pedagogía sobre la necesidad de apostar por la "concordia", la "convivencia" y el "diálogo" para resolver ese conflicto, frente a la "venganza" y la revancha", mientras el Ministerio de Justicia termina de preparar los expedientes que prevé elevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas. El Gobierno está dispuesto a asumir el coste de los indultos y Aragonès urge a reunir ya la mesa de diálogo Eso sí, ante esta estrategia, el Gobierno esperaba del independentismo un gesto que demostrara que los indultos son bien recibidos y que pueden ayudar a la reconstrucción de los "puentes" de diálogo que se dinamitaron del todo en 2017, para justificar así la posible adopción de una polémica medida que ha generado un fuerte rechazo en la oposición pero también en algunos sectores del PSOE. También varios presidentes autonómicos socialistas han valorado positivamente la carta del líder de ERC. Para el 'president' de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la misiva de Junqueras es "un paso positivo" y va en la dirección "correcta" de "buscar puntos de encuentro". "No hay opción alternativa al diálogo", ha aseverado el dirigente autonómico a preguntas de los medios sobre la misiva de Junqueras."Es el tiempo de la política y a través del diálogo se puede avanzar", ha insistido. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que "la política no son solo gestos, pero son muy necesarios", ante lo que ha calificado de "muy importante" el gesto de Junqueras al señalar que los indultos pueden "aliviar el conflicto". Ante esta situación, el dirigente socialista extremeño ha abogado por "salirse al encuentro dentro de la Constitución". Asimismo el PSC ha considerado qe es una "buena noticia" la carta del líder de ERC. "Bienvenida la renuncia a la unilateralidad", ha señalado la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados.