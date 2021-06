Terminamos con un clásico que siempre vuelve y por el que la policía autonómica catalana también ha lanzado recientemente otra alerta en sus redes sociales. Es un mensaje en el que te dicen que has superado el límite de cuota de tu buzón de correo electrónico y que, para evitar su bloqueo, debes hacer clic en un enlace donde te piden los datos personales. Es un phishing recurrente.

“Si rebeu un correu en el que us diuen que heu superat el límit de quota, i que per evitar ser bloquejat heu de fer clic a un enllaç on us demanen dades personals, no piqueu! #StopPhishing pic.twitter.com/mj5tpzgBTP“