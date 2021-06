10:23

Un grupo de 230 antiguos líderes mundiales, incluidos un centenar de ex primeros ministros, han respaldado una petición promovida por la organización humanitaria Save the Children, según recoge Efe, para que los países del G7 financien la vacunación contra la COVID-19 en zonas más pobres. El que fuera jefe del Gobierno británico entre 2007 y 2010, Gordon Brown, está entre los impulsores de la iniciativa en la que participan, entre otros, el también británico Tony Blair, la expresidenta de Irlanda Mary Robinson y el ex secretario general de la ONU Ban-Ki Moon.