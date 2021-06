Cinco requisitos para acceder al Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado durante su primer año de vida a 300.000 hogares y a unos 700.000 beneficiarios, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este dato que se queda lejos del objetivo del gobierno: llegar a 850.000 hogares en los que viven 2.300.000 personas.

Un estudio de Oxfam Intermon señala que en España más de 1.500.000 de personas que viven en la pobreza no pueden optar al Ingreso Mínimo Vital. ¿Por qué no lo pueden recibir? Porque no cumplen con los siguientes requisitos:

1. Edad Tienes que tener más de 23 años y menos de 65 aunque las personas de entre 18 y 22 años también pueden cobrar el IMV si tienen menores a su cargo.

2. Residente en España En el momento de pedir la ayuda hay que llevar al menos un año residiendo de forma legal en España de manera ininterrumpida.

3. Independencia En el caso de vivir solos, se tiene que demostrar que llevas como mínimo tres años viviendo de manera independiente. Si vives en familia, tienes que justificar que la has formado al menos un año antes.

4. Ingresos y patrimonio Debes acreditar que económicamente necesitas la ayuda. El IMV tiene en cuenta los ingresos anuales del año anterior. Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y las rentas anuales del ejercicio anterior es inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el Ingreso Mínimo Vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia. Por ejemplo, una persona sin ingresos que vive sola cobraría de ayuda 469 euros. En cambio, una familia de cinco miembros obtendría 1.033 euros Además, otro de los requisitos económicos es el patrimonio que posees sin tener en cuenta la vivienda habitual. Si vives solo, tu patrimonio no puede superar los 17.000 euros. Si vives en familia, dependerá del número de miembros. Por ejemplo, el patrimonio de una pareja con tres hijos no podrá superar los 44.000 euros.

5. Agotar las prestaciones Para poder pedir el IMV, debes haber agotado todas las prestaciones a las que tengas derecho. Aún así, esta ayuda es compatible tanto con los subsidios por desempleo como con el trabajo.