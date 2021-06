El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, ha condenado este viernes la entrevista y ha señalado que Protasévich estaba "claramente bajo coacción". "La inquietante entrevista del señor Protasévich anoche fue claramente bajo coacción", ha indicado.

“Mr Protasevich's disturbing interview last night was clearly under duress & in detention.



The persecution of those defending human rights and media freedom in Belarus must stop. Those involved in the filming, coercion and direction of the interview must be held accountable“