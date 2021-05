El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Naser Bourita, ha reprochado a España el ser responsable de "crear" la crisis abierta por la presencia en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para luego querer que la asuma Europa.

"España no consultó a Europa antes de tomar decisiones que afectan a los intereses de Marruecos. España no consultó a Europa antes de incumplir los criterios Schengen para aceptar la entrada fraudulenta de una persona buscada por la justicia española. España ha creado una crisis y quiere ahora que la asuma Europa", ha afirmado Bourita en una entrevista concedida el domingo a la emisora francesa Europa1.

Ghali se encuentra actualmente ingresado en un hospital de Logroño y está citado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el 1 de junio para declarar en relación a varias querellas contra él.

Bourita se ha referido a Ghali para "contextualizar" la crisis entre Marruecos y España: "Hay un contexto de crisis bilateral entre Marruecos y España (...), una crisis que nada tiene que ver con Europa, una crisis que fue creada por una decisión nacional de España sin consultar a sus socios europeos".

El titular de Exteriores marroquí cree así que "hay un intento de desviar el debate, de centrarse en una cuestión migratoria mientras que el fondo de la crisis es un acto de injusticia de España hacia Marruecos, hacia su gente y hacia sus intereses estratégicos".

En cuanto a la situación meramente migratoria, Bourita ha pedido "alejarse de los discursos emotivos". "La primera verdad es que Marruecos no está obligado, no tiene vocación u obligación de proteger fronteras que no sean las suyas. Marruecos no es ni el gendarme, ni el conserje de Europa para proteger las fronteras que no son las suyas", ha afirmado.

España: "Vamos saliendo del conflicto diplomático" A pesar de las críticas de Marruecos, el ministro de Justicia español, Juan Carlos Campo, se ha mostrado esperanzado de que "vamos saliendo de este conflicto diplomático". Campo ha mostrado su preocupación por la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta aunque ha avalado la legalidad de todas las devoluciones que se están realizando y del tratamiento a los menores. "Creo que nos tenemos que sentir muy preocupados por lo que ha ocurrido pero a la vez esperanzados en que vamos saliendo de este conflicto diplomático sin perder la legalidad vigente y el derecho de las personas", ha señalado Juan Carlos Campo en el debate de Nueva Economía Fórum este lunes. El titular de Justicia ha sido preguntado por la situación en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, ingresado en un hospital de Logroño y citado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz el 1 de junio para declarar en relación a varias querellas contra él, como posible desencadenante del conflicto. Al respecto ha asegurado que "España no ha cambiado en absoluto su posición y su relación con Marruecos, que es socio prioritario en muchas cuestiones". Y ha aclarado que la crisis migratoria "afecta a toda la comunidad europea pues estamos hablando de una frontera y una situación compleja". En cuanto a la situación de Brahim Ghali en el hospital de Logroño ha dicho que es "una cuestión humanitaria" y se ha mostrado convencido de que "la diplomacia ganará espacios y se irán atenuando estas cuestiones". Pero no ha querido pronunciarse sobre su situación procesal por respeto a la Administración de Justicia y se ha limitado a indicar: "En cuanto que la justicia se pronuncie habrá que tomar las medidas y estaremos a ello como hace siempre el Gobierno". En todo caso ha insistido en que estima que "ya está habiendo una mejor coordinación entre las autoridades -de España y Marruecos- tras esa avalancha de ocho mil personas y muchas ya, más de siete mil, han retornado ya y hay un acuerdo para alcanzar unas ciertas cotas de relax tras la tensión de los primeros días". Campo ha mantenido que "todas las devoluciones en caliente se han hecho conforme a la legislación vigente y a las manifestaciones del tribunal europeo y hay una coordinación entre las autoridades magrebíes y españolas a los efectos de una salida ordenada, y los menores están teniendo un tratamiento especial". EFE