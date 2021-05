La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha acusado este jueves al Gobierno de Marruecos de hacer "chantaje" a España y de "usar a menores" en Ceuta tras la avalancha de migrantes que llegaron a la ciudad autónoma a comienzos de la semana, al tiempo que ha criticado al Partido Popular (PP) y a Vox por "utilizar" la situación para "hacer política" y les ha pedido "unidad" en estos momentos.

"No vamos a aceptar chantajes, la integridad de España no es negociable ni está en juego y vamos a usar todos medios necesarios para garantizar la integridad territorial y vigilar las fronteras", ha subrayado Robles en una entrevista en los micrófonos de RNE, donde ha acusado a Marruecos de vulnerar las normas del derecho internacional "lanzando" a sus ciudadanos, incluidos menores, a cruzar la frontera con España, y ha insistido en que la posición del Gobierno es "contundente". "Con España no se juega", ha advertido

Entre el lunes y el martes más de 8.000 migrantes llegaron a Ceuta ante la pasividad de las autoridades marroquíes. 5.600 de ellos ya han sido devueltos. El cierre de la frontera del país africano este miércoles ha frenado la llegada. Entre los que entraron de manera irregular en la ciudad autónoma se encontraban 1.500 menores, entre los que había alrededor de 800 no acompañados.

Según la ministra "Marruecos es un país vecino, amigo, y tiene que reconsiderar lo que ha hecho en los últimos días" ya que "no solo se lo ha hecho a España, sino a la Unión Europea (UE).

En este marco, Robles ha puesto de manifiesto la labor de las ONG, las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército durante esta crisis migratoria sin precedentes. "Ante el sufrimiento, estas personas se han encontrado con un comportamiento entregado y humanitario", ha recalcado, para después criticar las descalificaciones que se han producido contra voluntarios y militares en las redes sociales.

“Por suerte, al Ejército no lo puede patrimonializar nadie. Ellos han demostrando que están para servir a todos sin preguntarles nada. A los españoles a los extranjeros”, ha subrayado.

02.27 min Vídeo | El abrazo de la voluntaria de Cruz Roja y el migrante: "Tengo grabada su mirada perdida" - RTVE.es