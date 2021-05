El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado al Partido Popular y a su líder, Pablo Casado, de “deslealtad” con el Gobierno y con los “intereses generales del Estado”, así como de “usar” la crisis en Ceuta para “derribar al Gobierno”. Una crisis que, según ha reconocido el presidente, "no es migratoria" sino "de otro tipo" con Marruecos. Por todo ello, ha pedido un "plus de responsabilidad" a PP y, también, a Ciudadanos y les ha instado a hacer una "oposición de Estado".

Sánchez ha mantenido un tenso 'cara a cara' con Casado en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso después de que el líder 'popular' introdujera en su pregunta la crisis en Ceuta para ofrecer unidad al Gobierno, pero también para achacar los “errores diplomáticos” del Ejecutivo de Sánchez en el pasado y acusarle de usar la política migratoria como un “arma arrojadiza” contra su partido.

“No me ha quedado claro. Usted, ¿apoya o no apoya al Gobierno de España? Aclárelo porque, por la mañana, tenemos una conversación privada por teléfono y dice que lo apoya y hoy aquí en sus declaraciones hace lo contrario”, le ha reprochado, asegurando que es “lo que pasa siempre” con Casado.

“Ustedes usan cualquier calamidad, la mayor calamidad con la pandemia y también ahora una crisis con Marruecos inédita para tratar de derribar al Gobierno de España y no lo van a lograr”, ha sentenciado. Igual que en otras ocasiones, ha insistido en que "el problema" es que el PP "no acepta el resultado de las elecciones" ni que gobierne "la izquierda" en el país.

Sánchez ha incidido en que quiere "saber de qué lado está el líder de la oposición" ante "un desafío" de un tercer país que es Marruecos", si del "interés general o de intereses partidistas". "Nosotros estamos del lado de la integridad territorial del país, de la tranquilidad y sosiego a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las ONG que han demostrado ser un orgullo para una gran democracia como la española", ha proseguido.

Tras añadir que Ceuta y Melilla "deben saber que cuentan con el apoyo, comprensión y empatía" del Gobierno y de comprometerse a "defender la integridad territorial, las fronteras, el sosiego y la tranquilidad de la ciudadanía", ha instado a Casado a "abandonar esa oposición desleal". "No con el Gobierno, sino con el Estado. Asuman su papel como principal partido de la oposición", ha zanjado.

"Espero que no sea demasiado tarde y rectifique. La mejor política extranjera es la política doméstica", ha asegurado el líder 'popular', quien ha criticado que "el caos" del Ejecutivo "se ve fuera" . También, le ha acusado de "usar la política migratoria como arma arrojadiza" contra el PP desde el Acuarius, con la retirada de concertina y las devoluciones en caliente.

El presidente ha asegurado también que cuenta con "el apoyo inequívoco" de todas las autoridades europeas en esta crisis que no es migratoria sino "de otro tipo", provocada por la falta de control de Marruecos de la frontera en lo que ha supuesto, ha dicho, una "falta de respeto" no solo a España sino también al conjunto de Europa .

En su respuesta, Sánchez ha pedido a Arrimadas y "al resto de la bancada de la derecha" demostrar que "están con el Estado a pesar de que sean críticos legítimamente con el Gobierno". De esta forma, ha pedido a la bancada conservadora "un plus de responsabilidad y sobre todo un sentido de oposición de Estado" para afrontar el desafío que ha supuesto la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

La líder de Cs , Inés Arrimadas , ha modificado su pregunta parlamentaria para tratar la crisis en Ceuta, un "auténtico desafío" provocado por la decisión de Marruecos de "abrir literalmente la frontera" permitiendo que entren más de 8.000 inmigrantes. Pero a su juicio, hay que analizar también los factores que han provocado esta crisis. Así, ha acusado a Sánchez de no haberse "tomado en serio el control de las fronteras" y le ha responsabilizado de un "vacío diplomático". La líder naranja ha instado por tanto al presidente a liderar en Bruselas una respuesta para que la Unión Europea lleve a cabo el control real de las fronteras y dejar claro que "a España no se le chantajea".

Arrimadas: Sánchez no se ha "tomado en serio el control de las fronteras"

Vox achaca la "invasión" de Ceuta a "debilidad" del Gobierno

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha insistido en asegurar que en Ceuta se está produciendo una "invasión" por parte de Marruecos, algo que se debe según ha dicho a la "debilidad" de un Gobierno que se "hunde". Espinosa cree que Marruecos "ha visto un Gobierno débil" y se siente respaldado por EE.UU., por lo que ha "organizado" una "invasión para tomar Ceuta". "Detengan, identifiquen y expulsen a los que han violado nuestra soberanía", ha exigido, asegurando que la "primera obligación" del Gobierno es defender a los españoles y su territorio. "Si no son capaces, váyanse cuanto antes y dejen de hacer daño a España", ha pedido.

04.57 min Vox achaca la "invasión" de Ceuta a "debilidad" del Gobierno y Calvo pide apoyo al Ejecutivo "legítimo y constitucional"

En su respuesta, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha asegurado que "lo único" que Vox tiene que hacer es estar en este asunto "con España y con el Gobierno legítimo y constitucional de España". Por tanto, ha pedido también a Espinosa a que se "acostumbre" al Ejecutivo porque le quedan "más de dos años de legislatura".

Después de que Espinosa asegurara que al Gobierno no le queda ninguna "credibilidad", Calvo ha respondido que "en el fondo" lo que hace Vox es "cuestionar la democracia": "No cuestionan las políticas concretas de este Gobierno, cuestionan la existencia de un Gobierno que no sea lo que ustedes quieren y como ustedes quieren".