El futuro de Europa: los jóvenes quieren tener voz

Dialogar con Patxi Aldecoa, politólogo con una amplia trayectoria académica, es indagar en la experiencia de la política exterior y en la propia biografía de la Unión Europea. Es, además, director del Consejo Federal Español del "Movimiento Europeo" (CFEME), desde donde ven “con ilusión” el lanzamiento de la “Conferencia sobre el Futuro de Europa". En su opinión, "el futuro es la continuación del presente y va a depender de lo que hagamos" y "a Conferencia debe dar forma a lo que ya se ha hecho".

La pandemia, como en el resto del mundo, va a marcar un antes y un después en el escenario europeo: "Se han tomado decisiones importantísimas. Los fondos han sido el resultado de una decisión federal que nadie esperaba. La actuación del Banco Central Europeo dando liquidez, por ejemplo, también ha sido federal”. E insiste: “Estos pasos han sido posibles gracias a la retirada del Reino Unido".

El "Movimiento Europeo" se muestra muy crítico con la organización de la CoFoE, en la que ven amplia representación institucional y escasa participación ciudadana. "Si lo de que se trata es de escuchar a la sociedad civil organizada habrá que darle un poquito más de voz", añade el presidente del CFEME. Y duda de cómo se ha procedido hasta ahora, con poca interlocución con los ciudadanos, elegidos hasta ahora por sorteo, para intervenir en la Conferencia: “Me cuesta trabajo pensar en que los que se eligen así puedan dialogar de tú a tú con los representantes de las instituciones”.

Y están los jóvenes, que piden paso con una presencia cada vez mayor en el ámbito europeo. "En España contamos con asociaciones fuertes de jóvenes con una larga tradición", señala Aldecoa, y habla de la juventud que empuja dentro del "Movimiento Europeo", los federalistas, el Consejo de la Juventud o los jóvenes de "Paneuropa".

"Hace falta que participen los implicados" y en la lista de temas que, según Aldecoa, deben estar en el debate se encuentra “"a mejora del modelo social, de la Unión Económica y Monetaria, de la Unión Fiscal y de la política exterior y migratoria". Aldecoa apuesta porque la Conferencia lleve a la reforma del Tratado de la Unión y que, además, puede llevar a coincidir con la presidencia de turno de España durante el segundo semestre de 2023: “Podría haber un nuevo Tratado con nombre de capital española”.

Sin embargo, el paro juvenil sigue siendo el principal problema al que deben hacer frente. Con casi un 17 % de desempleo entre los jóvenes europeos - y casi un 40 % de paro entre los menores de 25 años en España- piden que se tomen medidas al respecto: "No podemos emanciparnos, tenemos un salario mucho menor, unas condiciones laborales mucho peores, y tenemos hijos mucho más tarde; esto tiene un efecto en la pirámide demográfica", advierte Julia Fernández, presidenta de "Equipo Europa".

Los jóvenes europeos saben que las cosas no están funcionando cómo deberían . Desde los últimos 15 años han visto cómo las promesas que les ofrecieron no se cumplen. Un futuro ensombrecido por la incertidumbre y una falta de conocimiento hacia la Unión que contribuyen a la desconfianza hacia Bruselas.

La ‘Europa olvidada’

Desde la crisis de 2008, miles de españoles han emigrado a otros países en busca de mejores oportunidades laborales. La pandemia no ha frenado este fenómeno. Según el INE, entre enero y junio de 2020, a pesar de la pandemia, casi 41.000 personas salieron de España con destino a un país extranjero.

Los problemas de los jóvenes se agudizan en las regiones de la Europa más olvidada. La falta de tejido productivo hace que no existan oportunidades laborales – ni en sectores cualificados, ni en los no cualificados – para los jóvenes que viven en localidades de la España rural, la ya conocida como "España vaciada". "El ascensor social que se nos prometió está ahora mismo en duda o está roto", lamenta Saúl Furones, miembro de la Asociación Jóvenes de Castilla y León. Este joven de 28 años, natural de Benavente (Zamora) lleva dos años viviendo en Dublín. Emigró para encontrar una vida laboral estable, y ahora pide que, desde las instituciones luchen para que esto no sea lo normal: "Queremos poder quedarnos, queremos poder volver".

“¿Cuáles son los planes de Europa para mirar hacia la economía verde?“

La descarbonización y los escasos planes de reindustrialización hacen especialmente vulnerables a determinadas zonas rurales. Es el caso de la comarca leonesa de El Bierzo. "¿Cuáles son los planes de Europa para mirar hacia la economía verde, hacia la economía circular, para mirar por los jóvenes que se quedan aquí?", se pregunta Bruno Bodelón de 25 años, presidente de 'El Filandón Berciano', una asociación juvenil a favor de la sostenibilidad de las zonas rurales que busca visibilizar la falta de desarrollo de esta región del noroeste de España.