Marín descarta un adelanto electoral en Andalucía

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y líder de Ciudadanos en esta región, Juan Marín, ha descartado que el presidente, Juanma Moreno, vaya a adelantar las elecciones autonómicas, después de que el PP haya arrasado en las elecciones de Madrid, pues ha asegurado que ambos tienen el "compromiso de agotar" la legislatura, "dejando a un lado los intereses partidistas", para poder completar las reformas que están en marcha y que pactaron.

En una entrevista en Las Mañanas de RNE, ha afirmado este jueves que en Andalucía, tanto él como Moreno han sido capaces de "aislarse del ruido nacional" y que el Gobierno de coalición de PP con Cs es "sólido".

Sobre la posibilidad de que la dirección del PP presione para que Moreno disuelva el Parlamento andaluz y adelante los comicios, y más después de que el PSOE se esté planteando celebrar las primarias para elegir a su candidato para las próximas elecciones autonómicas, Marín ha rechazado que el presidente de la Junta vaya a ceder a las presiones.

01.48 min Sánchez reúne a la cúpula del PSOE para analizar los resultados electorales de Madrid

En este sentido, ha insistido en que "los resultados de Madrid no se pueden trasladar al resto de España". "España son 45 millones de españoles. Es un poquito más grande que Madrid. Cuando el PP perdió en Cataluña no se leyó así. La política tiene estos picos de sierra y quien no sepa verlo, se equivoca", ha señalado.