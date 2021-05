Feminismo romaní: en la lucha común, pero con personalidad propia

Lo tienen muy claro, no se echan para atrás. Quieren avanzar y desechan tópicos. No exigen un lugar exclusivo, sino ser parte de los espacios feministas y sociales comunes, con los que comparten reivindicaciones. Eso sí, sin tutelas. Sin renunciar a su origen, a su cultura. En pie de igualdad. Sin convertirse en payas, sin renegar de su pueblo, del que se sienten muy orgullosas. Son una nueva generación dispuesta a dar la batalla por las mujeres y su gente en una sociedad en la que perduran desprecios seculares hacia su pueblo.

Son gitanas y feministas. Feministas romaníes. Con personalidad propia, pero abiertas e identificadas con las reivindicaciones de las mujeres payas, a las que apoyan y de las que esperan apoyo. Estas gitanas están decididas a conquistar los espacios que ya ocupan las mujeres payas. Sin complejos. En pie de igualdad.

Feministas gitanas

Ellas no son “otras”, ellas son “nosotras”. Y a las discriminaciones compartidas, añaden una más: la del desprecio y marginación social que sufren por pertenecer al pueblo gitano. Se calcula que en la Unión Europea viven más de 6 millones de gitanos. Aunque los censos no recogen la etnia en España, se estima que viven unos 750.000, la tercera mayor población gitana de la UE, tras Rumanía y Bulgaria. Además, la media de edad es joven, estimándose que alrededor de un tercio tienen menos de 16 años.

Pese a las campañas e iniciativas de mejora social, la población gitana sigue discriminada y marginada. El informe sobre España del Relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Philip Alston, es demoledor. Por ejemplo, en su visita a principios de 2020 a una escuela en la que todo alumnado es gitano, constata que la tasa de abandono escolar es del 75% antes de finalizar la secundaria. La pandemia del COVID-19 ha aumentado esa exclusión.

“El machismo persiste para todas las mujeres, no sólo para las gitanas“

Mª José Jiménez, Sandra Heredia y Sandra Carmona ponen rostro y nombre por derecho propio al feminismo romaní, al feminismo gitano. Y lo tienen muy claro. Sandra Heredia, concejala por “Adelante Sevilla” en el ayuntamiento hispalense, subraya: “El patriarcado es para todas las mujeres, pero la sociedad mayoritaria ya cree que por ser mujeres gitanas sufrimos un machismo mayor del que sufre el resto de la población. Y en un tono un poco así de risa, yo digo: ‘Yo no sabía que el patriarcado se había acabado y solo ha quedado para las gitanas, para las musulmanas, para las afrodescendientes y el resto, no. El resto habéis roto con el patriarcado y nosotras entonces tenemos que cargar con todo ese peso del estigma, de que tú ya me tienes que tratar con una actitud paternalista, porque pobrecita la gitana que es que hay que ayudarla, es que no saben, no saben o no pueden integrarse y tienen que venir de salvadoras’. No, las demás tendrán que ir a nuestro lado, tendremos que luchar juntas porque acabar con el patriarcado nos afecta a todas, pero también tenemos que luchar por reivindicar qué situación de racismo sufrimos nosotras”.