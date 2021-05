El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha establecido como nuevo objetivo del plan de vacunación conseguir que el 70 % de la población adulta reciba al menos una dosis antes de la festividad del Día de la Independencia, el 4 de julio. A su vez, pretende lograr que 160 millones de estadounidenses "estén totalmente vacunados" para celebrar ese día.

El promedio actual de vacunación en Estados Unidos es de 882.000 adultos al día y en total, el 56% de la población ya ha recibido al menos una dosis, unos 145 millones de personas, según los últimos datos de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. Si este ritmo no decae, podrían cumplir con el objetivo dos semanas antes de la fecha marcada por Biden.

Un nuevo impulso a la vacunación

Biden ha anunciado que para alcanzar esta nueva meta pedirá a las farmacias que ofrezcan consultas sin cita previa y apoyará a las clínicas emergentes, las móviles y los sitios de vacunación comunitarios más pequeños.

También dotará de más remesas de vacunas a las clínicas de salud rurales y proporcionará fondos valorados en 130 millones de dólares para impulsar la divulgación ciudadana sobre la importancia de recibir la pauta completa de la vacuna. Además, aquellos que todavía duden, recibirán incentivos en forma de asociaciones con tiendas de alimentación o ligas deportivas.

"Sabemos que vamos a llegar al punto en el que toparemos con los escépticos o las personas que simplemente son, no quiero decir perezosas, simplemente no están seguras de cómo llegar a donde quieren ir (a vacunarse). Va a ser difícil", confesó Biden. "Vamos a seguir intentándolo y creo que, al final, la mayoría de la gente se convencerá de que no vacunarse puede hacer que otras personas enfermen y, quizás, mueran", auguró.

El último frente de la estrategia de vacunación norteamericana es conseguir la autorización para comenzar a administrarles dosis a la población adolescente. La FDA está dispuesta a autorizar la vacuna contra el coronavirus de Pfizer en niños y niñas de entre 12 y 15 años a principios de la semana que viene.