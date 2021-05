'Maio solidario', unha recollida para os bancos de alimentos de Galicia e Castela e León que vai axudar a cen mil persoas

Empeza a campaña de recollida de alimentos chamada "maio solidario" que ten case unha década de vida. É en favor dos bancos de alimentos de Galicia e Castela e León. Organízaa unha coñecida cadea de supermercados e o obxectivo é superar os 50.000 quilos que se xuntaron o ano pasado.

Fina Calviño, cliente dun supermercado da Coruña, mira ben que produtos doar. Dubida un pouco: “A min gustaríame saber que é o que realmente necesitan. Eu collín un pouco a boleo, o que fago normalmente. Pero gustaríame saber se andan escasos de algo en concreto”.

Colle leite, tamén leite infantil, galletas, conservas..., e acerta.

Produtos que non caduquen

Fan falta produtos que non caduquen en tempo, artigos de hixiene básica e comida en lata, porque hai moita xente que medir o consumo da electricidade ou do gas.

“Hai moita xente que non ten moita posibilidade de cociñar... Non todo o mundo pode dispoñer dunha cociña moito tempo”, indica Conchi Rey, a directora do Banco de Alimentos da Coruña.