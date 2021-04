El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha vuelto a criticar duramente las medidas de aislamiento social en el día en que el país ha superado la marca de los 400.000 fallecidos por coronavirus, en apenas catorce meses de pandemia.



El líder ultraderechista ha afirmado en su transmisión semanal por redes sociales que las políticas de "cerrar todo", "quedarse en casa" y el "aislamiento" generan desempleo y van a llevar a las ciudades "a la miseria".

"El Gobierno federal no cerró el comercio, ni habló que todo el mundo tenía que quedarse en casa", ha dicho el presidente brasileño claramente enfadado, en alusión a las restricciones impuestas por los gobiernos regionales y municipales para contener el virus, que él condena.

"Quedarse en casa" va a llevar las ciudades a la miseria

Bolsonaro ha lamentado las muertes provocadas por el nuevo coronavirus en el país, incluso ha dicho que la cifra es "enorme", pero sin embargo en la comparecencia ha llamado a la población a "enfrentarlo" porque "infelizmente" no va a desaparecer.



"No se irá desgraciadamente, vamos a tener que convivir con el virus, hasta porque cada vez está cambiando más", ha expresado. "Espero que no haya una tercera ola; pedimos a Dios para que no la haya, pero tenemos que enfrentarlo porque si continúa la política de 'lockdown', de quedarse en casa," va a llevar a las ciudades "a la miseria", ha añadido.