Muchos escritores buscan inspiración en experiencias personales o reales para sus libros. Aunque “basado en hechos reales” no es lo mismo que real, ya que las licencias literarias para hacer más entretenidas las historias son frecuentes y legítimas.

Lo prioritario es disfrutar de la lectura, pero conocer los hechos que inspiraron una obra siempre consigue cierto impacto en el lector. Por eso, en ‘Cuando No Era Viral’ hemos querido hablar de cuatro títulos conocidos que están basados en hechos reales para celebrar el Día Internacional del Libro.

1. Orange is the new black

Seguramente conozcas la serie ‘Orange is the new black’, pero toda la trama se basa en el libro homónimo de Piper Kerman. En esta obra, Kerman explica cómo fue su experiencia en una prisión federal para mujeres después de que la condenasen por contrabando de drogas y blanqueo de dinero. Y esta saga inspiró a Clealry Wolter (Alex en la serie), expareja de Piper, a contar su propia experiencia en el narcotráfico y en la cárcel un su libro Out of Orange.

Para los que no conozcáis la historia, Piper Kerman era una chica de clase alta que se enamoró de una mujer que dirigía un negocio de narcotráfico. Viajó con ella por el mundo y colaboró en el contrabando de droga hasta que la detuvieron. Tuvo que cumplir 15 meses de cárcel hasta que en 2005 fue puesta en libertad. Cinco años después, su crónica vio la luz y en 2013 se emitió el primer episodio de la serie, que cuenta con siete temporadas.