Bruselas dice que la seguridad de las vacunas es "primordial", tras posponer Janssen las entregas a la UE. La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, ha afirmado tras conocerse el retraso en el lanzamiento de la vacuna de Janssen contra la COVID-19 que la garantizar su seguridad es "primordial", al tiempo que ha recordado que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está evaluando desde hace días los eventos trombóticos detectados en Estados Unidos en personas que habían recibido esta vacuna.

"Los acontecimientos de hoy con la vacuna de Johnson & Johnson (matriz de Janssen) en Estados Unidos están bajo estrecha supervisión por parte de la UE y sus órganos de farmacovigilancia, con una línea abierta con la FDA y otros reguladores internacionales", ha escrito en un mensaje en Twitter.

“Today’s developments with the J&J vaccine in the US are under close monitoring by @EMA_News and its pharmacovigilance bodies, with an open line to the @US_FDA and other international regulators. EU rollout has been paused by the company. Vaccine safety is always paramount.“