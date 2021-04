COVID-19, hoy | 31 de marzo: España vuelve a entrar en riesgo alto tras superar los 150 casos de incidencia

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha pedido una mayor coordinación entre los países sobre los protocolos de viajes que permita la reactivación segura del turismo y evite otro año de pérdidas ingentes para el sector, ante el descenso del 87% del número de llegadas de turistas internacionales en enero respecto al mismo mes de 2020, según el Barómetro del Turismo Mundial. Asia-Pacífico es la región registró el mayor descenso de las llegadas internacionales en enero con un 96%. Europa y África registraron un recorte del 85% en las llegadas cada uno, mientras que Oriente Medio contabilizó una caída del 84%.

