COVID-19 en España | 27 de marzo: España exigirá PCR negativa a viajeros procedentes de Francia por carretera

Reino Unido. El primer ministro, Boris Johnson, no ve motivos en los datos sobre la pandemia para frenar la gradual desescalada que comenzará este lunes, pese a la nueva oleada que se extiende en algunos países europeos. "Tal como están las cosas ahora mismo, no puedo ver absolutamente nada en las cifras que me disuada de seguir adelante en nuestra hoja de ruta hacia la libertad y regresar a la vida que amamos", ha dicho durante la conferencia de primavera del Partido Conservador, que se celebra de forma virtual.